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Обозреватели американского издания The National Interest заявили, что Москва сделала Киеву серьёзное “предупреждение”.

Как считают американские эксперты, на это указывают манёвры армии России, которые проводятся поблизости от российско-украинской границы, а также скопление здесь большого количества военной техники и личного состава. Так, указывается, что у границы с Украиной, а также в Крыму, согласно последней информации, насчитывается около 150 тысяч военнослужащих.

В статье указывается, что активное наращивание российских войск началось ещё в конце февраля. При этом основная цель этих действий ещё не ясна. Для того, чтобы войска перешли границу, пока что нет политических или военных предпосылок, кроме того, Москва ранее несколько раз выражала опасения в том, что Киев начнёт масштабную военную операцию на Донбассе.

В итоге американские эксперты считают, что ситуация в настоящее время находится в неустойчивом равновесии, и ни одна сторона пока не готова перейти к решительным действиям.

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