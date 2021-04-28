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Бомбардировщик B-21 Raider – это луч света в темном бюджете Пентагона, заявляют авторы американского издания Popular Mechanics. Они отмечают, что работы по созданию этого уникального самолета идут стремительными темпами и будут завершены точно в срок.

Журналисты называют соблюдение сроков по созданию стелс-бомбардировщикам настоящим чудом. Это не удивительно, так как в подавляющем большинстве случаев все проекты Пентагона реализуются с большим опозданием. Авторы привели в пример воздушный танкер KC-46A Pegasus, на который уже затрачено 5 миллиардов сверх бюджета. Сроки же отстают от графика на 7 лет.

Уже в следующем году планируется провести первые испытания B-21 Raider, который называют «убийцей» российского комплекса С-400 «Триумф». Пентагон намерен принять на вооружение сто таких самолетов, которые обойдутся ему в 80 миллиардов долларов.

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