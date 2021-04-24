Американский аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал о новейших технологиях России в сфере создания наземных, воздушных и подводных беспилотных аппаратов. Он заявил, что Москва хоть и отстает от остальных стран в этой области, однако в последние годы она демонстрирует большой прогресс и стремительно догоняет конкурентов.

По словам эксперта, РФ уже продемонстрировала наземные беспилотники «Уран-9» на гусеничном ходу, а также БПЛА «Альтиус» и «Охотник», которые способны впечатлить даже американских конструкторов. Кроме того, она разрабатывает целую беспилотную систему «Стая-93», которая будет представлять собой мощный рой дронов, наносящих удары по противнику и отвлекающих его внимание множеством ложных целей.

Разработки России, заявляет эксперт, создаются таким образом, чтобы использоваться во взаимодействии с самолетами и другой боевой техникой, а также между собой. Это делает их вдвойне опасными.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляет, что еще через несколько лет Москва сможет отобрать у США, Китая и других стран первенство в создании беспилотного оружия, так как ее технологии не имеют аналогов в мире.