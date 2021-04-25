Военнослужащие США потеряли связь с разведывательным БПЛА RQ-4A Global Hawk, когда тот находился рядом с российской границей.

На канале «Военный обозреватель» в Telegram сообщили, что данное происшествие случилось вчера, 24 апреля, в рамках разведывательного полета, совершенного над территорией Украины. На мониторинговых ресурсах указано, что неподалеку от Белгородской области дрон отправил сигнал о потери связи со спутником, а затем выполнил резкий поворот.

Некоторые военные эксперты предполагают, что против беспилотника США были применены системы РЭБ. Они могли быть приведены в действие, как с территории Донбасса, так и России. Другие считают, что речь идет о простом сбое в работе систем связи дрона. В американском оборонном ведомстве никак не прокомментировали данный инцидент.