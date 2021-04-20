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В понедельник вечером американские эсминцы Roosevelt и Donald Cook снова взяли курс на Черное море. Вопреки заявлениям издания Politico, которое заявляло, что Пентагон отказался от мысли отправлять корабли в регион, они все же движутся к Босфору.

Главный редактор сайта BlackSeaNews, сообщивший об этом, считает, что США приняли решение отправить эсминцы после заявлений Великобритании. Он называет это «дипломатией канонерок».

Ряд экспертов уже заявил, что нельзя исключать возможности поддержки американскими боевыми кораблями вероятного наступления украинских ВС на Донбассе. Если Россия вмешается в конфликт или ополчение ДНР и ДНР самостоятельно отобьется от нападения Киева, эсминцы могут нанести удары по территории самопровозглашенных республик из Черного моря.

Напомним, что ранее эсминцы развернулись фактически у самого Босфора и отправились на Крит. По заявлению Пентагона, от отправки кораблей в Черное море отказались, чтобы не обострять ситуацию.

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