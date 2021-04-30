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Российские уфологи считают, что информация из американского ролика о находках на тёмной стороне Луны является правдой.

По одной из существующих теорий заговоров, космическая программа США «Аполлон», которая официально была закрыта в 1972 году, в действительности была продолжена тайно. Сообщается как минимум о трёх секретных миссиях астронавтов, во время которых они нашли на Луне космические корабли пришельцев и древние развалины.

Об этом заявил некто Уильям Рутледж, который сообщил, что был одним из астронавтов «Аполлона 20». Раскрыть тайну он решил из-за своего возраста – ему уже 80 лет, и ему уже ничего не будет за это.

По словам Рутледжа, специалисты NASA установили, что находкам около 1,5 миллиона лет. Также он опубликовал короткое видео, которое российские уфологи признали подлинным. Однако большинство пользователей Сети восприняли слова Рутледжа весьма скептически.

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