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Россия и Китай «используют коронавирус» для информационной войны, заявил глава разведывательного управления американского Минобороны Скотт Беррье. Он пояснил, что целью таких действий является «подрыв правительств западных государств».

Беррье не привел никаких доказательств и примеров, что в очередной раз подтверждает безосновательность обвинений в отношении РФ.

Также глава разведки заявил, что и Китай, и Россия пытаются увеличить свой оперативный потенциал в отношении американских вооружений с применением космических и противокосмических технологий. О чем именно речь он также не пояснил.

США неоднократно обвиняли Россию во враждебных действиях, придумывая поводы для этого буквально на ходу. В качестве примера можно привести мифических «русских хакеров», «оружие направленной энергии», которое вызывает расстройство желудка у военнослужащих Соединенных Штатов и многое другое. Вашингтон действует согласно стратегии презумпции виновности, которая не имеет ничего общего ни с демократией, ни с цивилизацией вообще.

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