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Американская компания Amazon открывает в Лондоне двухэтажный салон красоты, в котором будут использоваться современные технологии.

Так, главной особенностью этого салона будет возможность при помощи дополненной реальности примерить на себя различные стрижки и подобрать цвет волос для окрашивания. Кроме того, в заведении будет реализована технология «point and learn». С её помощью посетители салона могут указать на предмет, и получить всю информацию о нём на дисплее.

Для покупки товаров нужно будет отсканировать QR-код, имеющийся на полке. После этого посетитель получит ссылку на этот продукт в Amazon, после чего сможет заказать его.

В первое время салон будет работать только для сотрудников компании. В скором времени после этого салон откроют и для остальных посетителей. Отмечается, что Amazon не собирается открывать другие аналогичные салоны красоты, а это заведение предназначено для демонстрации клиентам продуктов и технологий компании.

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