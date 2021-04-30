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Американское издание Air Force Times приводит заявление генерал-лейтенанта ВВС США Дэвида Крамма об участившихся визитах на Аляску российских боевых самолетов. Высокопоставленный чиновник сообщает, что если в период с 2015 по 2019 год в среднем фиксировалось не более 10 случаев перехвата летательных аппаратов из России, то в прошлом году это количество выросло до 60.

Также генерал сообщает, что в прошлом году число перехватов сравнилось с 1991 годом, когда над Аляской еще активно летал Советский Союз. Тогда это было в порядке вещей, однако сейчас ПВО американского штата ощутила повышенную нагрузку.

Крамм заявляет, что несмотря на это она справилась с задачей – все российские самолеты были своевременно сопровождены американскими истребителями F-22. По словам генерала, ВВС используют только эти боевые машины, так как они дислоцируются на Аляске. Но если Россия будет продолжать наращивать активность, к перехватам подключаться и другие боевые самолеты. К примеру, F-16 Fighting Falcons, которые находятся ближе остальных.

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