Боксер из Иордании Рашид Аль-Свайсат, которому на молодежном чемпионате мира внезапно стало плохо в третьем раунде боя с эстонцем Антоном Виноградовым, умер в больнице через 10 дней. Ему было всего 19 лет.

Спортсмену сперва оказали помощь на ринге, но из-за сильного ухудшения состояния пришлось забирать его в больницу. Там врачи сделали боксеру операцию на мозге, однако спасти его все равно не смогли.

В настоящий момент следствие проводить польская полиция, так как турнир проходил в этой стране. Правоохранители пытаются выяснить, связана ли смерть боксера непосредственно с боем или он имел проблемы со здоровьем еще до поединка. В АИБА и Олимпийском комитете Иордании выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал спортсмена.