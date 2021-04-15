Институт адаптации человека провел интересное исследование с привлечением 15 добровольцев. От испытуемых требовалось провести 40 дней в темной пещере на юго-западе Франции, а затем поделиться своими впечатлениями.

По условиям эксперимента, добровольцам разрешалось иметь с собой только налобные фонарики. Часы, сотовые телефоны и другие устройства оказались под строгим запретом.

Из-за полной темноты в пещере после завершения эксперимента французам пришлось выходить из нее в солнцезащитных очках. Помимо этого, почти все участники исследования заявили, что совершенно утратили чувство времени. Кто-то считал, что они провели в пещере всего 23 дня, а кто-то – что намного больше, чем 40.

Несмотря на то, что эксперимент сильно утомил добровольцев, некоторые из них заявили, что остались бы там еще не несколько дней. Все дело в том, что у них появились совместные проекты, которые хотелось полностью реализовать.