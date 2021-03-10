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В Подмосковье могут ввести рассрочки платежей за коммунальные услуги.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Как он отметил, в этом году была достаточно холодная зима, которая всё ещё продолжается. Из-за этого выросло энергопотребление, и граждане вынуждены заметно больше платить – вместо 6-8 тысяч рублей им приходят платёжки на 10-12 тысяч рублей.

В итоге, Воробьев во время заседания, проведённого во вторник, поручил разработать систему рассрочки платежей. Также он заявил «сделать шаг навстречу», и не начислять штрафы и пени.

Кроме того, Воробьев отметил о необходимости достаточного информирования жителей региона об этой возможности, чтобы у них не было переживаний или недопониманий.

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