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Житель Северодвинска решил оплатить имеющуюся у него задолженность двумя ящиками с монетами.

Как сообщается, мужчина задолжал по налогам и сборам 38 715 рублей и 15 копеек. Расплатиться он решил монетами, и принёс судебному приставу два ящика.

В ящиках оказалось, согласно подсчётам пристава, 3 849 монет номиналом от 10 копеек до 10 рублей. Они полностью покрыли долг жителя. Впоследствии все монеты были сданы приставом в банк. Указывается, что общий вес «задолженности» составил примерно 22 килограмма.

Отмечается, что должник, по его словам, специально копил монеты для того, чтобы отдать их за свою задолженность. Причины, по которым он решил расплатиться именно монетами, он не уточнил.

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