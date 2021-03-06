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Заграничные цветы, которые крупными партиями ввозятся в Россию, провоцируют новые вирусные инфекции и могут стать причиной новой пандемии, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он рассказал, что к 8 марту все мужчины будут радовать своих возлюбленных красивыми букетами. Однако подавляющее большинство цветов, представленных на рынке, ввозятся из Африки, обеих Америк и Европы. По мнению Жириновского, покупая такие букеты, люди платят за то, чтобы потом заболеть неизвестными недугами.

«… в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых», – заявил политик.

Он считает, что Россия должна ввести запрет на импорт цветочной продукции, чтобы защитить россиян от всякого рода заболеваний. Дарить же можно и отечественные цветы, которые гораздо безопаснее, чем заграничные.

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