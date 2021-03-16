Киев намерен объединить весь мир, чтобы «вернуть Украине украинское», заявил президент Владимир Зеленский. В своем аккаунте в социальной сети Твиттер он написал, что в 2014 году Россия организовала «фейковый» референдум. Спустя 7 лет Украина создала стратегию «деоккупации» полуострова и его «возвращения».

Для этой цели создана так называемая Крымская платформа, объединяющая множество государств. С ее помощью осуществляется поиск и анализ решений, направленных на возвращение Крыма Украине. Также она заботится о правах человека на «оккупированных» территориях.

Воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году, не признало большинство стран ООН и Евросоюза. Они по-прежнему считают его украинской территорией. Однако президент России Владимир Путин на любые попытки поднять тему полуострова заявляет, что вопросы по нему закрыты окончательно.