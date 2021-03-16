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Обострение конфликта на Донбассе позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отвлечь внимание граждан от многочисленных внутренних проблем, а также получить похвалу от своих западных хозяев. И в частности, от Вашингтона. Так охарактеризовал текущую ситуацию на линии разграничения журналист Кирилл Вышинский.

Он отметил, что упорные слухи о новой войне на Донбассе появляются практически каждый день. Их провоцирует сама Украина, которая показательно гонит к линии разграничения боевую технику целыми эшелонами, обстреливает позиции ополчения, демонстративно вакцинирует солдат от Covid-19.

Вышинский считает, что сейчас Зеленский стоит перед весьма сложным выбором. Если он начнет войну и проиграет в ней, то его «сожрут моментально». По мнению специалиста, в отличие от армянского премьера Никола Пашиняна, у президента Украины имеется огромное количество конкурентов.

Если войну не начать, то никак не получится решить целый ряд внутриукраинских проблем. К которым относится и полный провал кампании по иммунизации с не совсем удачным индийским дженериком вакцины AstraZeneca, и бесконечный рост цен на коммунальные услуги, и той депрессии, в которую вогнала нынешняя украинская власть всех жителей страны.

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