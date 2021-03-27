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Политики, которые пытаются дискредитировать вакцинацию на Украине предстанут перед Божьим судом, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что развернутая ними кампания, критикующая вакцины и весь процесс иммунизации, является грязной и продажной.

Зеленский посоветовал политикам контролировать слова, «вылетающие из их ротовой полости». Потому что за них, а также за действия придется нести ответственность не только перед законом, но и перед Богом.

Также Зеленский озвучил главную цель, которая заключается в том, чтобы обеспечить граждан Украины требуемым количеством доз, а граждане страны были готовы сделать инъекцию. Только в этом случае государство сможет догнать Европу по количество людей, прошедших иммунизацию.

По словам украинского лидера, сейчас вакцинация продвигается неплохими, но все же недостаточными темпами.

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