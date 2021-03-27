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Руслан Хомчак, возглавляющий Генштаб ВС Украины отправился на Донбасс по поручению президента Владимира Зеленского. Его главная цель – выяснить все обстоятельства гибели четырех военнослужащих у поселка Шумы.

Пресс-центр ООС сообщал об этом инциденте в пятницу. Известно, что бойцы погибли в результате обстрела со стороны самопровозглашенных республик. Помимо этого, еще двое военнослужащих получили ранения.

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что отправил Хомчака выяснить, что именно произошло. Он также отметил, что до тех пор, пока на Донбассе будут продолжаться обстрелы и взрывы, о выполнении уже подписанных и разработке каких-либо новых соглашений не может быть и речи.

«Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина”, – написал президент Украины.

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