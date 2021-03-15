На официальной страничке издания «Новая газета» в «Твиттере» сообщили, что здание редакции, расположенное в Москве, подверглось химическому нападению.

Данный инцидент произошел на Потаповском переулке. Согласно словам журналистов, в офисных помещениях чувствуется резкий запах неизвестного химического вещества. К зданию вскоре подъехали работники спасательных служб и правоохранительных органов. Отмечается, что из него эвакуировали пятнадцать человек.

Спасатели позднее сообщили, что в коридорах и возле входа в здание чувствовался неприятный запах, похожий на канализационный. В рамках проведенных замеров не было обнаружено превышение предельных показателей вредных компонентов в воздухе. В настоящее время члены редакции возвратились на свои рабочие места.