читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уролог Александр Говоров в беседе с изданием РИА Новости опроверг недавнее сообщение о половой инфекции, распространившейся в России.

Как сообщается, на днях уролог и телеведущий Евгений Греков предупредил об эпидемии новой половой инфекции, которая скоро накроет Россию. Он заявил, что бактерия, которая вызывает эту инфекцию, приводит к развитию бесплодия и вызывает простатит. Вылечить же эту инфекцию ничем нельзя, поэтому следует использовать презервативы, а также проводить обработку антисептиком после орального секса.

Однако, как заявил Говоров, нет никаких серьёзных научных данных, которые могли бы подтвердить эту эпидемию. В целом же сообщения о вспышке заболеваний в России, которые передают половым путём, Говоров считает настоящей «ерундой».

Вам может понравиться

Врач-диетолог рассказала о главной опасности куриных яиц

При сбалансированном рационе питания яйца не нанесут сильного вреда человеческому организму, уверена врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова. Однако в этом продукте может таиться бактерия сальмонелла, которая способна в самых тяжелых

Уролог порекомендовал россиянам заниматься сексом не меньше 2-3 раз в неделю

Регулярный секс 2–3 раза в неделю полезен для здоровья мужчины, уверен врач-уролог из Волгограда Алексей Терентьев. Он рассказал и о других факторах, которые оказывают большое влияние на мужскую силу, пишет

Малышева перечислила продукты, которые нельзя употреблять после вакцинации от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые нельзя употреблять после вакцинации от коронавируса. Особо отметила Малышева алкоголь. Согласно её заявлению, он весьма негативно влияет на эффект вакцинации и снижает защитные
  • Анна
  • 27.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |