Уролог Александр Говоров в беседе с изданием РИА Новости опроверг недавнее сообщение о половой инфекции, распространившейся в России.

Как сообщается, на днях уролог и телеведущий Евгений Греков предупредил об эпидемии новой половой инфекции, которая скоро накроет Россию. Он заявил, что бактерия, которая вызывает эту инфекцию, приводит к развитию бесплодия и вызывает простатит. Вылечить же эту инфекцию ничем нельзя, поэтому следует использовать презервативы, а также проводить обработку антисептиком после орального секса.

Однако, как заявил Говоров, нет никаких серьёзных научных данных, которые могли бы подтвердить эту эпидемию. В целом же сообщения о вспышке заболеваний в России, которые передают половым путём, Говоров считает настоящей «ерундой».