читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На странице сообщества «Школьный ревизорро» (ОШМ) в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, рассказывающее о вопиющем случае, произошедшем в детском саду №35 Кировского района. В редакцию группы жители Северной столицы сообщили, что заведующая дошкольным учреждением пыталась вывезти продукты питания в связи с предстоящей прокурорской проверкой. Можно предположить, что это свидетельствует о нарушениях в детском саду, и о том, что их пытались скрыть.

Заведующая детским садом №35 могла пытаться скрыть нарушения, организовав вывоз продуктов перед проверкой

За поставку питания в общеобразовательное учреждение отвечает ООО «ТЗБ «Петроградская». Авторы поста обратились к лицам, которые обладают какой-нибудь информацией, с просьбой написать в редакцию группы.

Отметим, что с 2017-го «ТЗБ «Петроградская» принадлежит Евгению Валерьевичу Лобанову. В прошлом комбинат не участвовал в деятельности петербургского рынка социального питания, однако после прихода в организацию Лобанова бизнес-стратегия изменилась. Пресса сообщала, что с появлением нового владельца общая сумма контрактов комбината выросла до 4 миллиардов рублей, хотя прежде варьировалась между несколькими десятками миллионов рублей.

Журналисты считают, что резкий  прирост в сумме заказов связан с сотрудничеством ТЗБ с другими поставщиками. По предположениям СМИ, в связке с компанией могли работать «ТД «Профпит» и «ЮпитерХолл». Отметим, что первый обеспечивал обедами кронштадтскую школу №422, где в конце минувшего года более ста ребят получили пищевое отравление.

Также в Калининском районе Санкт-Петербурга недавно зафиксировали массовое отравление в детском саду №60. В учреждении вспыхнула кишечная инфекция. В результате отравилось четыре воспитанника, двум из которых потребовалась госпитализация.

Можно предположить, что действия руководства детского сада №35 направлены на сокрытие нарушений от предстоящей прокурорской проверки. Если принимать во внимание последние инциденты с отравлениями в Санкт-Петербурге, то можно сделать вывод, что и в этом садике в Кировском районе могут иметься некоторые проблемы. Очевидно, что уполномоченные органы должны проверить информацию, полученную редакцией сообщества «Школьный ревизорро». Ведь игнорирование жалоб на питание могут привести к негативным последствиям.

Отметим, что в Колпинском районе Петербурга можно наблюдать странную ситуацию с комбинатом «Артис-Детское питание». Родители многократно жаловались администрации на качество услуг по организации питания, которые предоставляет этот поставщик. Однако чиновники встали на защиту организации и сообщили, что основания для проверки отсутствуют.

Вам может понравиться

Галкин остался недоволен выступлением Панайотова в образе Лучано Паваротти

Максим Галкин оценил выступление Александра Панайотова на шоу «Точь-в-точь». В своём номере Панайотов предстал в образе итальянского оперного певца Лучано Паваротти и исполнил арию Калафа. Практически все из членов жюри
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

В Сети появились противоречивые слухи о смерти Вина Дизеля

В Сети недавно распространились слухи о смерти актёра Вина Дизеля, являющегося звездой серии фильмов «Форсаж». Однако все сообщения о его смерти являются не более, чем вымыслом. Как отмечается, сейчас он
  • Анна
  • 27.03.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт рассказал о причинах экспортного успеха российского истребителя Су-57

Эксперт из США Роберт Фарли сообщил, почему российский истребитель Су-27 всё ещё имеет спрос на международном рынке. Его статья была опубликована изданием The National Interest. Как отмечается, истребитель был разработан
  • Анна
  • 26.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 28 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 8 °C |