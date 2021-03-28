Заведующая детским садом №35 могла пытаться скрыть нарушения, организовав вывоз продуктов перед проверкой

На странице сообщества «Школьный ревизорро» (ОШМ) в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, рассказывающее о вопиющем случае, произошедшем в детском саду №35 Кировского района. В редакцию группы жители Северной столицы сообщили, что заведующая дошкольным учреждением пыталась вывезти продукты питания в связи с предстоящей прокурорской проверкой. Можно предположить, что это свидетельствует о нарушениях в детском саду, и о том, что их пытались скрыть.

За поставку питания в общеобразовательное учреждение отвечает ООО «ТЗБ «Петроградская». Авторы поста обратились к лицам, которые обладают какой-нибудь информацией, с просьбой написать в редакцию группы.

Отметим, что с 2017-го «ТЗБ «Петроградская» принадлежит Евгению Валерьевичу Лобанову. В прошлом комбинат не участвовал в деятельности петербургского рынка социального питания, однако после прихода в организацию Лобанова бизнес-стратегия изменилась. Пресса сообщала, что с появлением нового владельца общая сумма контрактов комбината выросла до 4 миллиардов рублей, хотя прежде варьировалась между несколькими десятками миллионов рублей.

Журналисты считают, что резкий прирост в сумме заказов связан с сотрудничеством ТЗБ с другими поставщиками. По предположениям СМИ, в связке с компанией могли работать «ТД «Профпит» и «ЮпитерХолл». Отметим, что первый обеспечивал обедами кронштадтскую школу №422, где в конце минувшего года более ста ребят получили пищевое отравление.

Также в Калининском районе Санкт-Петербурга недавно зафиксировали массовое отравление в детском саду №60. В учреждении вспыхнула кишечная инфекция. В результате отравилось четыре воспитанника, двум из которых потребовалась госпитализация.

Можно предположить, что действия руководства детского сада №35 направлены на сокрытие нарушений от предстоящей прокурорской проверки. Если принимать во внимание последние инциденты с отравлениями в Санкт-Петербурге, то можно сделать вывод, что и в этом садике в Кировском районе могут иметься некоторые проблемы. Очевидно, что уполномоченные органы должны проверить информацию, полученную редакцией сообщества «Школьный ревизорро». Ведь игнорирование жалоб на питание могут привести к негативным последствиям.

Отметим, что в Колпинском районе Петербурга можно наблюдать странную ситуацию с комбинатом «Артис-Детское питание». Родители многократно жаловались администрации на качество услуг по организации питания, которые предоставляет этот поставщик. Однако чиновники встали на защиту организации и сообщили, что основания для проверки отсутствуют.