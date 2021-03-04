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Австралия испытала беспилотный аппарат Loyal Wingman, который разработала компания «Боинг Австралия». Перевод названия этого БПЛА звучит как «Лояльный (или верный) ведомый» и уже из этого можно сделать вывод, что австралийцы разработали конкурента российскому «Охотнику».

Эксперты уверены, что на данном этапе «Охотник» все же существенно превосходит австралийский БПЛА. Россия уже давно работает над ним и, кроме того, неоднократно проводила испытания, в которых дрон действовал в паре с истребителем.

Главные задачи «Охотника», представляющего собой дрон-невидимку – проникать в защищенные радарами и РЛС районы дислокации потенциального противника, проводить быструю, но точную разведку, а также передавать истребителю информацию о цели. Такой подход дает возможность тому же Су-57 или любому другому самолету наносить удары по врагу с безопасной дистанции, не подвергая себя риску быть уничтоженным.

Однако у «Охотника» имеется весьма серьезная проблема. Пока его программное обеспечение находится чуть ли не в зачаточном состоянии. Поэтому австралийский Loyal Wingman вполне способен отыграть отставание. Чтобы не допустить этого, эксперты предлагают выпускать БПЛА с упрощенным искусственным интеллектом, а уж потом доводить его до совершенства. Только так можно не проиграть компании «Боинг Австралия», которая, несомненно, позаботилась заранее о создании эффективного ПО.

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