Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что РФ всегда готова к сотрудничеству с ЕС в любых сферах, но лишь в том случае, когда речь идет о равноправной основе.

Согласно ее словам, позиция России проста и понятна – она готова взаимодействовать с Евросоюзом на основе равенства и взаимного уважения. Сотрудничество может быть в любой области, начиная от гуманитарной и заканчивая оборонной. Дипломат добавила, что это не меняется уже в течение десятилетий.

При комментировании слов Маркуса Эдерера, посла Европейского союза в РФ, о необходимости пересмотра стратегии отношений Брюсселя и Москвы, представитель МИД РФ отметила, что не следует обращать внимание на «каждое заявление» ЕС, так как эти высказывания ни на что не влияют. Она добавила, что Европе первым делом нужно разобраться с внутренними проблемами.