На брифинге для журналистов, который прошел в пятницу, представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова вспомнила недавнее интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Она отметила, что некоторые высказывания четы герцогов Сассекских показывают, что постоянно восхваляемый профессионализм британских СМИ на самом деле является лицемерием.

По словам Захаровой, ведомство обратило внимание на это интервью по той простой причине, что Россия давно наблюдает за уничтожением в Великобритании свободы слова. Это подтвердил сам принц Гарри, когда на один из вопросов ответил, что британские СМИ работают «по договору» с институтом монархии.

По словам Захаровой, в подавляющем большинстве случаев Британия обвиняет в этом средства массовой информации других государств, а себя считает образцом свободы прессы. Однако выяснилось, что это совсем не так.

Кроме того, дипломат обратила внимание на высказывание Меган Маркл о том, что ей строго-настрого наказали на любые вопросы журналистов отвечать «Без комментариев». По словам Захаровой, Британия тратит огромные деньги, продвигая свободу слова в других странах, однако у себя вынуждает молчать представителей политического истеблишмента.