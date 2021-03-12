читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На брифинге для журналистов, который прошел в пятницу, представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова вспомнила недавнее интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Она отметила, что некоторые высказывания четы герцогов Сассекских показывают, что постоянно восхваляемый профессионализм британских СМИ на самом деле является лицемерием.

По словам Захаровой, ведомство обратило внимание на это интервью по той простой причине, что Россия давно наблюдает за уничтожением в Великобритании свободы слова. Это подтвердил сам принц Гарри, когда на один из вопросов ответил, что британские СМИ работают «по договору» с институтом монархии.

По словам Захаровой, в подавляющем большинстве случаев Британия обвиняет в этом средства массовой информации других государств, а себя считает образцом свободы прессы. Однако выяснилось, что это совсем не так.

Кроме того, дипломат обратила внимание на высказывание Меган Маркл о том, что ей строго-настрого наказали на любые вопросы журналистов отвечать «Без комментариев». По словам Захаровой, Британия тратит огромные деньги, продвигая свободу слова в других странах, однако у себя вынуждает молчать представителей политического истеблишмента.

Вам может понравиться

Инсайдер спрогнозировал дату наступления ВСУ на Донбассе

На Телеграм-канале «Джокер» появилась точная дата начала наступательной операции ВСУ на Донбассе. Авторы заявляют, что удар будет нанесен 15 марта и ссылаются на верные источники в Офисе президента Украины. Сообщается,

Американские рейнджеры создали гибрид автомата Калашникова с винтовкой AR-15

Два бывших американских рейнджера Джаред Поттер и Джо Стензел «скрестили» американскую винтовку AR-15 с российским автоматом Калашникова. Они рассказали, что в своем проекте объединили лучшие стороны каждого из видов этого

Военный эксперт Сивков рассказал о ракете-ловушке для дронов от “Росатома”

Сбивать беспилотники вероятного противника с помощью зенитно-ракетных комплексов или стрелкового оружия непрактично. Тем более, что у России уже имеется современная система, позволяющая ловить практически любые БПЛА, сообщил военный эксперт Константин
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 марта – переменная облачность, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 марта – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Королев: погода, 12 марта – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Армавир: погода, 12 марта – пасмурно, до -3 °C |