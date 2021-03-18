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После заявлений американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заметила, что США нужно сперва разобраться и объяснить, что происходит на их территории. А не высказываться по поводу России.

Она рассказала, что журналисты из Соединенных Штатов всю ночь задавали один и то же вопрос – что вообще происходит. По мнению Захаровой, его нужно переадресовать «американской машине», которой нужно включиться и объяснить происходящее.

По словам представителя МИД, посол РФ в Вашингтоне был отозван для проведения консультаций. Главной их темой станут перспективы дальнейших отношений с Соединенными Штатами. Информации о том, приглашен ли на эти консультации посол США, пока нет.

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