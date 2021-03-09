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Вооруженная группировка хуситов «Ансар Аллах» снова атаковала объекты нефтеперерабатывающей промышленности Саудовской Аравии, сообщает арабский телеканал Al Masirah. По словам журналистов, удар наносился с использованием беспилотных аппаратов и баллистических ракет.

Подробности об операции, которая проводилась в ответ на «удушающую блокаду Йемена», раскрыл бригадный генерал Яхья Сариа. По его словам, по морскому порту в Рас-Тануре, а также по ряду других объектов было выпущено 8 баллистических ракет «Бадр» и «Зульфикар». Кроме того, в массированной атаке участвовали 14 БПЛА «Касеф-2» и «Самад-3».

Несмотря на использование Саудовской Аравией противоракетных комплексов «Патриот» американского производства, большинство ракет достигли цели. В ответ противник нанес несколько воздушных ударов по столице Йемена, в результате чего была уничтожена одна из систем ПВО, защищающая город.

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