читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бригадный генерал Яхья Сариа, представляющий Вооруженные силы хуситов, заявил об ударе, нанесенном по международному аэропорту в городе Абха, что в Саудовской Аравии. Он рассказал, что целью атаки были только те ангары, в которых располагаются истребители и бомбардировщики армии противника.

По словам Сариа, йеменские хуситы использовали для нанесения удара беспилотные аппараты «Касеф-2». Атака была проведена в ответ на непрекращающуюся блокаду Йемена, а также на усилившиеся авианалеты со стороны Саудовской Аравии. Удар по аэропорту достиг своей цели.

Ранее аравийская коалиция, в которой Саудовская Аравия играет ключевую роль, заявила о перехвате снаряженного бомбой беспилотника, запущенного хуситами. Ее представители также отметили, что мятежники из Йемена, которые входят в организацию «Ансар Аллах», беспрестанного атакуют как гражданские, так и военные объекты.

Вам может понравиться

Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в Петербурге

Анну Кастельянос, экс-солистку музыкального коллектива Little Big, обнаружили мертвой в ее квартире, расположенной в городе Санкт-Петербург. При этом указывается, что последние несколько месяцев в связи с ухудшением здоровья 39-летняя исполнительница

Аксенов призвал российские телеканалы выгонять из студий “экспертов” с Украины

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов обратился к российским телеканалам и призвал их не приглашать к обсуждению важных международных тем «политических экспертов» с Украины. Он отметил, что они постоянно врут

На Украине призвали “буквально завтра” готовиться к военному захвату Крыма

Экс-депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол призвала ВСУ быть готовыми к «захвату Крыма» в любой момент. Она считает, что молниеносное наступление украинских войск позволит им вернуть полуостров под контроль Киева.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – небольшая облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – снег, до 1 °C | Королев: погода, 4 марта – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 4 марта – переменная облачность, до -1 °C |