Бригадный генерал Яхья Сариа, представляющий Вооруженные силы хуситов, заявил об ударе, нанесенном по международному аэропорту в городе Абха, что в Саудовской Аравии. Он рассказал, что целью атаки были только те ангары, в которых располагаются истребители и бомбардировщики армии противника.

По словам Сариа, йеменские хуситы использовали для нанесения удара беспилотные аппараты «Касеф-2». Атака была проведена в ответ на непрекращающуюся блокаду Йемена, а также на усилившиеся авианалеты со стороны Саудовской Аравии. Удар по аэропорту достиг своей цели.

Ранее аравийская коалиция, в которой Саудовская Аравия играет ключевую роль, заявила о перехвате снаряженного бомбой беспилотника, запущенного хуситами. Ее представители также отметили, что мятежники из Йемена, которые входят в организацию «Ансар Аллах», беспрестанного атакуют как гражданские, так и военные объекты.