Учения России на Курильских островах организованы для поддержания должного уровня безопасности в регионе, сообщает японское издание Mainichi Shimbun со ссылкой на заявление российского посла Михаила Галузина. Это заявление вызвало волну комментариев пользователей Сети из Страны восходящего солнца.

Так, читатель под ником Yas написал, что Японии необходимо свое оружие сдерживания. К примеру, если бы у нее были крылатые ракеты, то в случае конфликта она смогла бы нанести противнику хоть минимальный урон.

Пользователь Мао считает, что Японии нужно развивать оборонную промышленность, чтобы вернуть Курилы, так как в нынешнем состоянии армия не сможет этого сделать.

Пользователь Mhz заявил, что у Японии есть старые самолеты F-15, которые она распродает. По его мнению, этот процесс нужно срочно прекратить, истребители привести в порядок и модернизировать, чтобы сдерживать «агрессию России».

Ранее японские пользователи отреагировали на российские учения призывом «задушить РФ» экономически, а также заблокировать ей доступ к Курильским островам.