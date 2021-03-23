Японское издание Hiroshi Maetani анализирует видеозапись, сделанную на отдыхе российского президента Владимира Путина в тайге и пытается разгадать какой-то тайный смысл этой поездки. Заинтересовала запись, на которой лидер РФ управляет вездеходом, а также с легкостью покидает огромную машину, и пользователей из Японии.

Они предположили, что подобные фото и видео делаются для того, чтобы показать россиянам, что президент по-прежнему бодр, здоров и весел. Кроме того, они оказались неплохой демонстрацией разницы между Путиным и оскорбительно высказавшимся в его адрес американским лидером Джо Байденом, который под сильным ветром начинает спотыкаться и падать.

Некоторые читатели заподозрили, что вместо Путина в тайгу ездил его двойник. Они написали, что изменения в облике президента РФ видны даже невооруженным глазом. Также у него изменился голос.