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Выбирая процессоры для компьютеров, большинство россиян все чаще выбирают продукцию компании Intel, сообщает Яндекс. Маркет, который провел соответствующее исследование. По словам представителей сервиса, доля интеловских чипов на рынке всего за год увеличилась с 38,7 до 47,6 процента.

Лидерство на российском рынке все же остается за процессорами от бренда AMD. Однако они демонстрируют негативную динамику. Доля на рынке по состоянию на февраль прошлого года была равно 61,3%, а в 2021-м уменьшилась до 52,4 процента.

Аналитики Яндекс. Маркета также составили ТОП-3 наиболее популярных процессоров у российских покупателей. Выяснилось, что лидерство на протяжении 4 месяцев уверенно удерживает AMD Ryzen 5 3600, доля которого составляет 9,7%. Вторую и третью позицию занимают Ryzen 5 5600X (7,6 процента) и Intel Core i5-10400F (5,9%).

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