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Сразу несколько украинских изданий обратили внимание на то, что стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B решили вместо патрулирования российских границ в Баренцевом море полетать над морем Норвежским. Такую информацию журналисты обнаружили на официальном ресурсе командования ВВС в Африке и Европе.

Утверждается, что в течение 26 минут на этом сайте находилось сообщение о том, что стратегические ракетоносцы будут патрулировать восточную часть Баренцева моря. Потом эта информация внезапно исчезла и после нее появилась новость о маневрах в Норвежском море.

Эксперты считают, что изменение планов и маршрутов американскими ВВС совсем не случайно. Все дело в том, что в Баренцевом море находится много российских баз, а также дислоцируется Северный флот. Поэтому Соединенные Штаты решили не форсировать ситуацию и обойтись без лишних столкновений с Россией.

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