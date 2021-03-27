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Украинские ВСУ обстреляли населенный пункт Веселое, что в пригороде Донецка. Сообщается, что по нему было выпущено 16 мин из 120-миллиметровых минометов.

Информацию об очередном обстреле в пресс-центре СЦКК озвучили утром в субботу представители самопровозглашенной ДНР. Также они отметили, что минометный огонь велся из находящегося под контролем Киева поселка Пески.

Напомним, что летом прошлого года на Донбассе было объявлено перемирье. Однако с февраля 2021-го в регионе постоянно нарушаются условия режима прекращения огня. ВСУ практически ежедневно обстреливает позиции ополчения ЛНР и ДНР, а также наносит удары по населенных пунктам.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ДНР в пятницу погибло 4 украинских военнослужащих. Чтобы разобраться в ситуации и выяснить все обстоятельства инцидента, в регион вылетел начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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