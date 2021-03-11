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Врачи из Великобритании рассказали о необычных признаках, которые могут предупредить о сердечном приступе.

Так, этими признаками являются чувство тревоги и беспокойства. Их нередко путают с панической атакой. Впрочем, перепутать не так уж и сложно – они имеют немало весьма схожих симптомов.

Паническая атака обычно характеризуется такими признаками, как, к примеру, стук или учащение пульса, сердцебиение, а также появление головокружения и слабости. Длится подобное состояние обычно 5-20 минут, но иногда оно может продолжаться и до целого часа.

При сердечном приступе человек может начать дрожать и трястись, его может бросать то в жар, то в холод. Среди других признаков – тошнота, болевые ощущения в груди и животе. Кроме того, человек может начать неожиданно ругаться. В случае появления этих признаков следует как можно быстрее обратиться к врачу.

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