Врачи рассказали об обязательных обследованиях для людей, излечившихся от коронавируса.

Так, пациентам, которые перенесли коронавирус, после излечения следует обследовать свои сердце и лёгкие. Кроме того, настоятельно рекомендуется посетить следующих врачей – невролога, эндокринолога.

Как указывается, визит к кардиологу необходим для того, чтобы не допустить развития острой сердечной недостаточности. Коронавирус способен привести к развитию миокардита, а также спровоцировать образование тромбов или гиперкоагуляцию лёгких.

Кроме того, при вирусных заболеваниях повышается инсулинорезистентность, что, в свою очередь, повышает риск развития диабета. Также коронавирус может привести к фиброзным изменениям в лёгких. Это снижает насыщение крови кислородом и мешает воздухообмену.