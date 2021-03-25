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Доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин рассказал об одной из наиболее частых проблем, которая наблюдается у вылечившихся от коронавируса людей.

Согласно его заявлению, этим последствием является проблема, возникающая с органами пищеварения, а также нарушение работы ЖКТ. Так, Осминин сообщил, что у пациентов зачастую наблюдались такие проблемы, как вздутие живота и диарея. Он уточнил, что до того, как эти люди перенесли коронавирус, подобных осложнений у них не было. Также Осминин отметил, что у некоторых пациентов первым симптомом коронавируса стали острые боли в животе.

Причин, которые вызывают эти осложнения, специалисты пока не знают. Кроме того, на данный момент они не могут точно сказать, вызваны ли эти проблемы самим вирусом, или приёмом антибиотиков.

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