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Врач-терапевт Елена Карякина рассказала о том, в каких ситуациях не стоить пить жаропонижающие средства.

Как заявила врач, повышенная температура является защитной реакцией организма, который пытается справиться с болезнью. При помощи повышения температуры тела организм старается уничтожить вирусы и бактерии. Поэтому, если температура не превышает 38,5 градусов, то сбивать её препаратами нет необходимости.

По словам Карякиной, такое состояние долго не будет продолжаться, и его стоит перетерпеть. Она рекомендует выпить чая с малиной. Если же человек с температурой очень плохо себя чувствует, то врач всё же советует сбить её жаропонижающим препаратом.

Как указала медик, люди разные, и кто-то может практически не заметить высокой температуры, а у кого-то она вызовет озноб и головную боль.

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