При сбалансированном рационе питания яйца не нанесут сильного вреда человеческому организму, уверена врач-эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова. Однако в этом продукте может таиться бактерия сальмонелла, которая способна в самых тяжелых случаях вызвать даже летальный исход.

Специалист рассказала о том, что многие боятся холестерина, содержащегося в яйцах. Однако он не нанесет организму вреда и даже не повысит риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Даже в том случае, если человек съест за один день три яйца. Главное – чтобы этот продукт не был единственным в меню.

Сальмонелла же вызывает спазмы различных органов, сильную диарею, сопровождающуюся обезвоживанием, лихорадку и даже смерть, если организм человека ослаблен. Для профилактики сальмонеллеза диетолог рекомендует варить яйца не меньше 10 минут – такая обработка убьет бактерию и сделает продукт абсолютно безопасным.