Вблизи всех российских городов-миллионников наблюдается стремительный рост цен на земельные участки, сообщает портал «Мир квартир». По представленной ним информации можно легко увидеть, в каких регионах наделы пользуются наибольшим спросом.

Так, самый высокий рост цен на участки обнаружен в Ростовской области. Здесь купить надел под строительство сейчас можно на 11,5 процента дороже, чем в феврале прошлого года.

В лидерах по этому показателю оказались также Краснодарский край и Свердловская область, где цены за год подросли на 10,2 процента.

Если говорить непосредственно о стоимости наделов, то здесь безоговорочным лидером традиционно остается столичный регион. Уверенное первое место держит Подмосковье, где одну сотку земли можно купить за 371 тысячу рублей. Далее следует Москва – 344 тысячи. Третье место у Санкт-Петербурга (278 000 руб), а четвертое – у Краснодарского края (251 000 руб.)