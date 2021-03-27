Восьмилетняя блогерша из Украины Милана Маханец оказалась в скандальной ситуации из-за своего романа.

Как отмечается, девочка начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Пэлом, который также известен как Паша Пай. Поначалу они начали сотрудничать ради повышения популярности, однако впоследствии начали проводить всё своё время вместе. Свои отношения они транслировали в приложении Likee. Так, они показывали фото и видео, демонстрируя объятия и поцелуи, и даже сон в одной кровати.

Отношения двух юных блогеров вызвали нешуточный скандал среди подписчиков. Как было заявлено, в публикациях усматривается порнографический контент. Кроме того, некоторые предположили, что родители блогеров пытаются заработать на собственных детях. Пользователи Сети призвали органы опеки рассмотреть эту ситуацию.

После того, как украинские СМИ обратили внимание на отношения блогеров, родители Паши запретили ему встречаться с Миланой, на что пожаловалась она сама. Также мать Миланы заявила, что с ней беседовали в полиции. Она отметила, что готовит дочь к карьере модели, и докажет, что они не совершила ничего, что могло нарушить закон.