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Департамент здравоохранения Воронежской области подтвердил ещё две смерти врачей от коронавируса.

Так, речь идёт о 54-летнем враче Аркадии Шкваруке и 72-летней медсестре Зое Сурковой. Об их смерти стало известно в начале марта после того, как медики внесли их имена в неофициальный “Список памяти». По факту смертей Шкварука и Сурковой было проведено эпидрасследование, которое подтвердило их смерть от коронавируса.

Отмечается, что если умерший врач заразился коронавирусом во время своей работы, его родственники получают денежную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей. Семья Шкварука эту выплату уже получила.

Выплат в связи со смертью Сурковой не было произведено, так нет выгодоприобретателя – у медсестры нет близких родственников, которые имеют право на получение выплаты.

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