В издании «Страна.ua», сославшись на собственные источники на линии разграничения, сообщили, что вооруженные силы Украины в Донбассе находятся в состоянии полной боеготовности.

Один из украинских офицеров рассказал информационному агентству, что режим прекращения огня фактически не действует еще с конца января. Он добавил, что сейчас уже никто и не скажет, кто первым нарушил перемирие. Практически каждую ночь ведется обстрел территории Украины, а ВСУ отвечают тем же.

Собеседник издания отметил, что ополченцы возвратились к позициям, занимаемым ими до того, как были разведены войска. В настоящее время расстояние между противоборствующими сторонами варьируется от 400 до 700 метров. Солдатам приходится ежедневно сидеть в окопах, а из штабов регулярно приходят инспекции.