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У «новейшей украинской ракеты» нет тех уникальных достоинств, о которых заявляет Киев. Это обычная модификация устаревшего советского оружия, от которой в случае удара Россия с легкостью сможет защититься, уверен военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, комментарии руководства украинской армии, которое восторгается «новейшей ракетой», пишутся либо от незнания предмета, либо просто для того, чтобы впечатлить Россию силой оружия ВСУ. «Нептун», как и любой другой подобный боеприпас, представляет для РФ угрозу, однако она с ней справится без особых проблем, уверен специалист.

Имеющиеся в России комплексы ПВО, продемонстрировавшие свою эффективность в Сирии против американских «Томагавков» и других ракет, превосходящих «Нептун» по всем параметрам, легко обнаружат и уничтожать украинский боеприпас.

Ранее практически то же самое говорил и эксперт Сергей Горбачев. Он отметил, что Украина называет преимуществом дозвуковую скорость «Нептуна», однако именно из-за нее ракета станет легкой мишенью для российской ПВО.

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