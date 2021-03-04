В самопровозглашенных ЛНР и ДНР сейчас проживает около 600 тысяч человек с российскими паспортами, поэтому в случае полномасштабного наступления ВСУ Россия вполне может взять под защиту собственных граждан, уверен политический обозреватель Иван Коновалов. Он также заявляет, что ситуация сейчас похожа на ту, с которой РФ уже сталкивалась в Южной Осетии.

По словам Коновалова, то сценарий вполне может повториться снова. При этом Североатлантический альянс, который сейчас всеми силами подталкивает Украину к конфликту, вмешаться просто не сможет. Как и в Цхинвале, РФ будет защищать своих граждан, на что имеет полное право.

Эксперт отметил, что пока неизвестно, какой именно сценарий будет использован на Донбассе. Однако он считает, что если Украина начнет наступление, Россия повторит южноосетинский вариант, так как он наиболее реален и станет весьма эффективным.