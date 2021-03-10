Александр Ходаковский, военнослужащий ДНР, отметил, что военный конфликт между Украиной и самопровозглашенными республиками неизбежен.

Согласно его словам, эксперты уже не раз заявляли о скором начале полномасштабной войны в Донбассе, но именно на данный момент времени обе противоборствующие стороны готовы к осуществлению решительных мер. Он добавил, что до тех пор, пока на Украине страной управляют антироссийские силы, избежать войны не удастся.

По мнению Ходаковского, в настоящее время военный конфликт все еще не начался из-за второстепенных факторов. Он предположил, что причиной этому являются натянутые отношения между Владимиром Зеленским, президентом Украины, и его американским коллегой Джо Байденом.