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В среду украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта украинцы узнают новость, из-за которой эта дата станет «тяжелым днем» для всей страны. Российский военкор Юрий Котенок выдвинул свое предположение относительно этой самой новости.

Он считает, что 15 марта будет объявлено о начале войны с непризнанными республиками Донбасса. По его мнению, новый президент США Джо Байден уже дал приказ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать боевые действия против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Котенок заявил, что помимо уже известных признаков приближающейся войны на Донбассе – спешащих в регион эшелонов с танками и личным составом, стягивания бронетехники к линии разграничения, подвоза гораздо большего, чем обычно, объема ГСМ, появилось еще два. Так, в Горловке уже объявлен режим повышенной готовности, а в Авдеевке в спешном порядке организуются дополнительные пункты предоставления медицинской помощи.

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