Новая стратегия Украины, недавно подписанная Зеленским, предусматривает ведение на Донбассе партизанской войны, уверен военкор Дмитрий Стешин. Он сделал такой вывод, внимательно изучив данный документ.

В стратегии слишком часто повторяются словосочетания «территориальная оборона» и «движение сопротивления», что вполне может означать проведение боевых операций против ДНР и ЛНР исподтишка. При этом предполагается, что Киев будет активно поддерживать Запад, который поставит вооружение и поможет со временем полностью перейти на стандарты НАТО.

Стешин также отметил, что стратегия сделает «партизан» из мирного населения Украины, которое должно будет в полном составе милитаризоваться и оказывать то самое «сопротивление» угрозам. Исходящим, разумеется от России, которую документ называет главным противником.

Военкор не сомневается, что все подвиги «украинских партизан» будут тиражироваться на весь мир, что позволит получить дополнительные аргументы в переговорах с Западом.