Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая стратегия Украины, недавно подписанная Зеленским, предусматривает ведение на Донбассе партизанской войны, уверен военкор Дмитрий Стешин. Он сделал такой вывод, внимательно изучив данный документ.

В стратегии слишком часто повторяются словосочетания «территориальная оборона» и «движение сопротивления», что вполне может означать проведение боевых операций против ДНР и ЛНР исподтишка. При этом предполагается, что Киев будет активно поддерживать Запад, который поставит вооружение и поможет со временем полностью перейти на стандарты НАТО.

Стешин также отметил, что стратегия сделает «партизан» из мирного населения Украины, которое должно будет в полном составе милитаризоваться и оказывать то самое «сопротивление» угрозам. Исходящим, разумеется от России, которую документ называет главным противником.

Военкор не сомневается, что все подвиги «украинских партизан» будут тиражироваться на весь мир, что позволит получить дополнительные аргументы в переговорах с Западом.

Вам может понравиться

Адмирал назвал учения подводных лодок в Арктике сигналом для США

Учения российского флота в Арктике, в ходе которых сразу три подлодки всплыли на поверхность и проломили лет на ограниченном пространстве – это сигнал для США, заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ

ВСУ развернули под Краматорском дополнительные комплексы ЗРК С-300ПС

Украинские ВС продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. На этот раз они развернули неподалеку от Краматорска зенитно-ракетные комплексы С-300ПС, которые дополнили уже имеющиеся в этом же районе средства ПВО малой

Украинцы лечатся от коронавируса противопаразитарным препаратом для домашнего скота

Ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская заявила, что жители страны используют для лечения коронавирусной инфекции лекарственный препарат, который до сих пор применялся в ветеринарной медицине. По ее словам, украинцы приобретают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |