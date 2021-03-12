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Военный корреспондент Александр Сладков ответил на публичные заявления украинских чиновников о том, что несмотря на меньшую численность населения, Украина имеет компактную и более боеспособную армию, чем Россия.

Те же чиновники заявили, что российская техника и личный состав настолько сильно разбросаны по огромной территории страны, что не смогут собраться воедино, если в этом возникнет необходимость.

«Ребята, докладываю. Я много времени провожу на учениях и полигонах, от “Хмелёвки” (Калининград) до “Клерка” (Владивосток). Сергей Шойгу замучил Вооружённые силы Родины внезапными перемещениями», – рассказал в ответ Сладков.

Он отметил, что одним из вечных преимуществ российской армии является эффект неожиданности. Поэтому если украинские чиновники ищут в донских степях эшелоны с техникой и по ним оценивают силу ВС РФ, то делают они это совершенно напрасно. Так как если что-то должно произойти, оно обязательно произойдет. Причем абсолютно внезапно для Киева.

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