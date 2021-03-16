Александр Сладков, военный корреспондент из РФ, попытался объяснить необычные действия бойцов вооруженных сил Украины в Донбассе, которые начали прятаться и суетиться.

Согласно словам журналиста, ВСУ стали постепенно стягивать к линии разграничения тяжелую артиллерию, танки и другую боевую технику. Возобновились также обстрелы территорий ЛНР и ДНР. Однако ополченцы не стали терпеть провокации со стороны Украины и открыли огонь на подавление вражеских позиций. После этого украинские военные стали вести себя странно: скрываться в окопах и суетиться.

По мнению Сладкова, сейчас военнослужащие Украины не похожи на храбрых воинов, которые готовы отдать собственные жизни за страну. В настоящее время все выглядит так, словно украинская армия опасается ответных действий со стороны противника, чего ранее она не демонстрировала.