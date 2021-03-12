В случае начала наступательной операции на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский окажется в выигрыше при любом исходе, уверен военный обозреватель Александр Коц. Он также заявляет, что не стоит торопиться и говорить о войне, так как пока начинать ее никто не собирается.

Участившиеся обстрелы позиций ополчения ДНР и ЛНР Коц называет разведкой боем. Киев определяет уязвимые места, фиксирует положение местоположение ключевых группировок армии самопровозглашенных республик, выясняет, где именно можно быстро прорвать оборону. Но наступать сейчас он точно не планирует.

Эксперт прогнозирует, что провокации будут продолжаться как минимум в течение месяца. Однако потом Зеленскому все же придется под давлением «патриотических» сил начинать боевые действия. Впрочем, от них он только выиграет.

Все дело в том, что в случае быстрого захвата непризнанных республик глава государства превратиться в настоящего героя Украины и сможет привлечь к себе симпатии националистического лагеря. Который сейчас относится к нему, мягко говоря, очень плохо. Если же в боевые действия вступит Россия и Киев проиграет, то у Зеленского появится повод в очередной раз заявить о «российской агрессии» всему мировому сообществу.