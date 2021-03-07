Жители Владивостока сообщают, что по улицам города снова начал расхаживать голый мужчина, демонстрируя свои интимные места женщинам и детям.

В социальных сетях появилась фотография эксгибициониста, на котором из одежды были надеты лишь гольфы, маска, шапка и ботинки. По словам местной жительницы, этот злоумышленник уже в течение четырех лет ежегодно появляется голышом на дороге, ведущей в университет, совершенно не стесняясь девушек и детей.

Данный фотоснимок был сделан в окрестностях Первой Речки. Горожанка добавила, что летом мужчину поместили в психиатрическую лечебницу, но, судя по всему, его недавно выпустили оттуда, поэтому он вновь «вышел на охоту».